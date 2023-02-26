Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

Окупанти вчергове атакували прикордоння Сумщини: що відомо
Російські окупаційні війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано шість "приходів", ймовірно, з 120 мм міномета.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
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Що відомо
Зазначається, що сьогодні, 26 лютого, з 08:50 до 09:05 зафіксовано шість "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі селища Горки.
На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", — повідомляють в ОК "Північ".
Нагадаємо, раніше ми писали, що росія та Білорусь продовжили спільні військові навчання, які тривають вже майже рік. Вони триватимуть щонайменше до 6 березня.
Однак це не означає, що до 6 березня навчання закінчаться, адже загальна кількість продовжень вже складає 44 тижні.
Як відомо, росія активно використовує Білорусь як плацдарм для обстрілів України. Саме з білоруських аеродромів злітають винищувачі, які атакують цивільну інфраструктуру України.