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Окупанти вчергове атакували прикордоння Сумщини: що відомо

26 лютого 2023 12:28
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів
Загарбники щодня обстрілюють територію України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано шість "приходів", ймовірно, з 120 мм міномета.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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Що відомо

Зазначається, що сьогодні, 26 лютого, з 08:50 до 09:05 зафіксовано шість "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі селища Горки.

На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", — повідомляють в ОК "Північ".

Нагадаємо, раніше ми писали, що росія та Білорусь продовжили спільні військові навчання, які тривають вже майже рік. Вони триватимуть щонайменше до 6 березня.

Однак це не означає, що до 6 березня навчання закінчаться, адже загальна кількість продовжень вже складає 44 тижні.

Як відомо, росія активно використовує Білорусь як плацдарм для обстрілів України. Саме з білоруських аеродромів злітають винищувачі, які атакують цивільну інфраструктуру України.

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