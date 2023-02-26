Оккупанты обстреляли пограничники Сумской области из минометов

Оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Сумщины: что известно
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. Зафиксировано шесть "приходов", вероятно, из 120 мм миномета.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
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Что известно
Отмечается, что сегодня, 26 февраля, с 08:50 до 09:05 зафиксировано шесть "приходов", вероятно из миномета 120 мм, в районе поселка Горки.
К счастью, потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — сообщают в ОК "Север".
Напомним, ранее мы писали, что россия и Беларусь продолжили совместные военные учения, которые продолжаются уже почти год. Они продлятся по меньшей мере до 6 марта.
Однако это не означает, что к 6 марта учения закончатся, ведь общее количество продолжений уже составляет 44 недели.
Как известно, россия активно использует Беларусь как плацдарм для обстрелов Украины. Именно с белорусских аэродромов взлетают истребители, атакующие гражданскую инфраструктуру Украины.