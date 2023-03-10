Ворог атакував Дніпропетровщину з ракет та важкої артилерії, — ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Російські окупаційні війська котре доводять, що вони воюють з цивільними. За минулу добу ворог обстріляв приватні будинки, автівки та лінії електропередач на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Наслідки ворожих атак

Вночі армія рф вдарила по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків.

Цілили загарбники і по Покровській громаді. Є "приліт" по енергетичному об'єкту. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

З важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля. Окрім того, понівечені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто та лінії електропередач.

Нагадаємо, вчора, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, випустивши 81 ракету, в тому числі — шість "Кинджалів".