Враг атаковал Днепропетровщину с ракет и тяжелой артиллерии, — ОВА

Оккупанты в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Днепропетровщины
Российские оккупационные войска доказывают, что они воюют с гражданскими. За минувшие сутки враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.
Об этом в своем Telegram рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
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Последствия вражеских атак
Ночью армия рф ударила по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди целые, но есть повреждения предприятий и домов.
Целили захватчики и по Покровской громаде. Есть "прилет" по энергетическому объекту. Возник пожар, который пожарные уже потушили.
Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую громаду. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, админздание. Кроме того, повреждены три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто и линии электропередач.
Напомним, вчера, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по Украине, выпустив 81 ракету, в том числе — шесть "Кинжалов".