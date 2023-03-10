Враг атаковал Днепропетровщину с ракет и тяжелой артиллерии, — ОВА

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Российские оккупационные войска доказывают, что они воюют с гражданскими. За минувшие сутки враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.

Об этом в своем Telegram рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Последствия вражеских атак

Ночью армия рф ударила по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди целые, но есть повреждения предприятий и домов.

Целили захватчики и по Покровской громаде. Есть "прилет" по энергетическому объекту. Возник пожар, который пожарные уже потушили.

Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую громаду. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, админздание. Кроме того, повреждены три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто и линии электропередач.

Напомним, вчера, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по Украине, выпустив 81 ракету, в том числе — шесть "Кинжалов".