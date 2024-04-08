Окупанти вдарили "Градами" по Запоріжжю — є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у неділю, 7 квітня, обстріляли Пологівський район Запорізької області з "Градів". Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в понеділок, 8 квітня.

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Федоров розповів, що загалом за минулу добу окупанти завдали 357 ударів по восьми населених пунктах області. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Так, обстрілів загарбників зазнали:

п'ять авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці.

62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку,

14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку,

276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще троє — поранені.

Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, 7 квітня російські війська вдруге за день обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару постраждала подружня пара.

Того ж дня під ворожим вогнем був Харків. Російські загарбники вдарили по житловому масиву центра міста. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей.