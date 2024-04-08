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Окупанти вдарили "Градами" по Запоріжжю — є загиблі та поранені

8 квітня 2024 08:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили "Градами" по Запоріжжю — є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у неділю, 7 квітня, обстріляли Пологівський район Запорізької області з "Градів". Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще троє отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в понеділок, 8 квітня. 

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Федоров розповів, що загалом за минулу добу окупанти завдали 357 ударів по восьми населених пунктах області. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 

Так, обстрілів загарбників зазнали:

  • п'ять авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці.
  • 62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку,
  • 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку,
  • 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського. 

Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще троє — поранені.

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Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, 7 квітня російські війська вдруге за день обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару постраждала подружня пара.

Того ж дня під ворожим вогнем був Харків. Російські загарбники вдарили по житловому масиву центра міста. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей

росіяни
Запорізька область
обстріли
Іван Федоров
війна в Україні
поранення

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