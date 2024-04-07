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У Гуляйполі на Запоріжжі вдруге за день лунали вибухи — є постраждалі

7 квітня 2024 18:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Гуляйполі на Запоріжжі вдруге за день лунали вибухи — є постраждалі
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в неділю, 7 квітня, вдруге обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару постраждала подружня пара.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Обстріл Гуляйполя 7 квітня

"Росіяни вдруге за день обстріляли "Градами" прифронтове Гуляйполе, постраждало подружжя", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли працювали на подвірʼї власного будинку. 

"Ворог підступно бʼє по цивільній інфраструктурі", — наголосив голова ОВА Іван Федоров.

Він закликав мешканців прифронтових громад скористатися можливістю евакуації.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, загалом впродовж минулої доби ворог завдав 260 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області.

Також ми писали, що 5 квітня результаті ворожого обстрілу Запоріжжя постраждали люди, а також було пошкоджено низку будівель.

Запорізька область
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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