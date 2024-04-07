У Гуляйполі на Запоріжжі вдруге за день лунали вибухи — є постраждалі

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Нацполіція

Російські війська в неділю, 7 квітня, вдруге обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару постраждала подружня пара.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Обстріл Гуляйполя 7 квітня

"Росіяни вдруге за день обстріляли "Градами" прифронтове Гуляйполе, постраждало подружжя", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли працювали на подвірʼї власного будинку.

"Ворог підступно бʼє по цивільній інфраструктурі", — наголосив голова ОВА Іван Федоров.

Він закликав мешканців прифронтових громад скористатися можливістю евакуації.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, загалом впродовж минулої доби ворог завдав 260 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області.

Також ми писали, що 5 квітня результаті ворожого обстрілу Запоріжжя постраждали люди, а також було пошкоджено низку будівель.