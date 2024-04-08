Оккупанты ударили "Градами" по Запорожью — есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в воскресенье, 7 апреля, обстреляли Пологовский район Запорожской области из "Градов". В результате вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в понедельник, 8 апреля.

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Федоров рассказал, что всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 357 ударов по восьми населенным пунктам области. Поступило семь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Так, обстрелы захватчиков подверглись:

пять авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке.

62 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку,

14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Малиновку,

276 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Каменского.

В результате вражеских атак погибли три человека, еще трое ранены.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, 7 апреля российские войска второй раз за день обстреляли Гуляйполе Запорожской области. В результате удара пострадала супружеская пара.

В тот же день под вражеским огнем находился Харьков. Захватчики ударили по жилому массиву центра города. В результате атаки пострадали пять человек.