Оккупанты ударили "Градами" по Запорожью — есть погибшие и раненые
Российские оккупанты в воскресенье, 7 апреля, обстреляли Пологовский район Запорожской области из "Градов". В результате вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в понедельник, 8 апреля.
Последствия обстрелов Запорожской области в сутки
Федоров рассказал, что всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 357 ударов по восьми населенным пунктам области. Поступило семь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Так, обстрелы захватчиков подверглись:
- пять авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке.
- 62 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку,
- 14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Малиновку,
- 276 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Каменского.
В результате вражеских атак погибли три человека, еще трое ранены.
Напомним, 7 апреля российские войска второй раз за день обстреляли Гуляйполе Запорожской области. В результате удара пострадала супружеская пара.
В тот же день под вражеским огнем находился Харьков. Захватчики ударили по жилому массиву центра города. В результате атаки пострадали пять человек.
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