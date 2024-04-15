Окупанти вдарили по Донеччині — є загиблі

Наслідки обстрілів Донецької області. Архівне фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти у неділю, 14 квітня, з реактивної артилерії обстріляли Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram в понеділок, 15 квітня.

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Філашкін розповів, що ввечері 14 квітня Сіверськ зазнав обстрілу з реактивної артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років.

"Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до більш безпечних регіонів України", — наголосив очільник ОВА.

Скриншот допису Вадима Філашкіна

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.

Крім того, 14 квітня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Над областю Повітряні Сили збили ракету. Уламки ворожих ракет впали на житлові будинки, що призвело до пожежі.