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Оккупанты ударили по Донецкой области — есть погибшие

15 апреля 2024 11:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по Донецкой области — есть погибшие
Последствия обстрела Донецкой области. Архивное фото: t.me/VadymFilashkin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в воскресенье, 14 апреля, из реактивной артиллерии обстреляли Северск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в понедельник, 15 апреля.

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Филашкин рассказал, что вечером 14 апреля Северск подвергся обстрелу из реактивной артиллерии. В результате вражеской атаки погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет.

"Россияне стремятся убить как можно больше наших людей, и единственный способ обезопасить себя — эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", — подчеркнул глава ОВА.

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Скриншот сообщения Вадима Филашкина

Напомним, за минувшие сутки российские захватчики нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, погиб и ранен.

Кроме того, 14 апреля в Днепропетровской области раздались взрывы. Над областью Воздушные Силы сбили ракету. Обломки вражеских ракет упали на жилые дома, что привело к пожару.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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