Оккупанты ударили по Донецкой области — есть погибшие

Последствия обстрела Донецкой области. Архивное фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты в воскресенье, 14 апреля, из реактивной артиллерии обстреляли Северск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в понедельник, 15 апреля.

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Филашкин рассказал, что вечером 14 апреля Северск подвергся обстрелу из реактивной артиллерии. В результате вражеской атаки погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет.

"Россияне стремятся убить как можно больше наших людей, и единственный способ обезопасить себя — эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", — подчеркнул глава ОВА.

Скриншот сообщения Вадима Филашкина

Напомним, за минувшие сутки российские захватчики нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, погиб и ранен.

Кроме того, 14 апреля в Днепропетровской области раздались взрывы. Над областью Воздушные Силы сбили ракету. Обломки вражеских ракет упали на жилые дома, что привело к пожару.