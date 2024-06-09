Окупанти обстріляли Херсонщину — є жертви

Зруйнований будинок внаслідок ворожої атаки. Фото: ілюстративне, Херсонська ОВА

Минулої доби окупанти атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів та авіаударів загинула людина, ще четверо осіб постраждали. Також зафіксовано влучання у 13 приватних будинків та у автомобілі. —

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у неділю, 9 червня.

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Минулої доби ворог наніс удар по Херсонщині. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону. Внаслідок атаки окупантів зруйновано 13 цивільних будинків, є влучання у автомобілі мешканців. Не обійшлося і без жертв — ОВА повідомляє про смерть однієї людини, ще чотири були поранені.

"Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Гаврилівка, Берислав, Зміївка, Томина Балка, Білозерка, Бургунка, Республіканець, Дудчани, Антонівка, Токарівка, Велетенське, Михайлівка, Іванівка, Чайкине, Садове та Херсон", — йдеться в повідомленні.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Також російські загарбники продовжують щодня обстрілювати населені пункти Запорізької області. Так, протягом минулої доби окупанти 429 разів вдарили по цивільних.

У неділю, 9 червня, було чути вибухи і в Одеській області. Таким чином силами протиповітряної оборони була знищена крилата ракета.