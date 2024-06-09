Захватчики обстреляли Херсонскую область - есть жертвы

Разрушен дом в результате вражеской атаки. Фото: иллюстративный, Херсонская ОВА

На протяжении прошедших суток оккупанты атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов и авиаударов погиб человек, еще четыре человека пострадали. Также зафиксировано попадание в 13 частных домов и в автомобиле.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в воскресенье, 9 июня.

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За прошедшие сутки враг нанес удар по Херсонщине. Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов региона. В результате атаки оккупантов разрушены 13 гражданских домов, попадание в автомобили жителей. Не обошлось и без жертв — ОВА сообщает о смерти одного человека, еще четыре ранены.

"Под вражеским огнем и авиаударами оказались Гавриловка, Берислав, Змиевка, Томина Балка, Белозерка, Бургунка, Республиканец, Дудчаны, Антоновка, Токаревка, гигантское, Михайловка, Ивановка, Чайкино, Садовое и Херсон" , — говорится в сообщении.

Сообщение Прокудина. Фото: скриншот

Также российские захватчики продолжают ежедневно обстреливать населённые пункты Запорожской области. Так, за прошедшие сутки оккупанты 429 раз ударили по гражданским.

В воскресенье, 9 июня, были слышны взрывы и в Одесской области. Таким образом, силами противовоздушной обороны была уничтожена крылатая ракета.