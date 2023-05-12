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ЗСУ відбили у росіян частину території під Бахмутом

12 травня 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ відбили у росіян частину території під Бахмутом
Українські війська. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ми — Україна".

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Успіх під Бахмутом

Військовослужбовці 24-го штурмового батальйону "Айдар" повідомили про чергову перемогу ЗСУ під Бахмутом.

Була відбита територія на Бахмутському напрямку, на південь від села Іванівське.

Ворог розбитий

За інформацією "айдарівців", істотних втрат під час атаки українських захисників зазнали підрозділи 4 ОМСБр і 374 ОСБ Збройних сил Російської Федерації.

Ці російські підрозділи залишили свої позиції у вказаному районі та відступили.

Нагадаємо, учора, 11 травня, увечері російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявили про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, зокрема, на Бахмутській ділянці фронту.

Йшлося навіть про загрозу для Бєлгорода.

Додамо, що, на думку експертів із Інституту вивчення війни, російське військове керівництво почало панікувати через події у Бахмуті. Це пов’язано із майбутнім контрнаступом Збройних сил України.

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