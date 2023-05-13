Оккупанты ударили по Константиновке: погибла 15-летняя девочка

Российские войска обстреляли Константиновку. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины. Военные РФ атаковали Донецкую область город Константиновку: погибли два человека. В частности, 15-летняя девочка.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Сегодня, 13 мая, российские военные снова обстреляли город Константиновку. В результате атаки на населенный пункт погибли два человека, в том числе и 15-летняя девочка.

Российские войска обстреляли Константиновку. Фото: Донецкая областная прокуратура

"Десять человек получили ранения разной степени тяжести — среди них двое подростков 15 и 16 лет. Их доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. Повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины. По предварительным данным, кафиры обстреляли город реактивной системы залпового огня "Смерч", — отмечают в Офисе Генпрокурора.

Российские войска обстреляли Константиновку. Фото: Донецкая областная прокуратура

На данный момент продолжаются принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что силы обороны Украины отбили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.

А также рассказывали, что в сети появились жуткие кадры полностью разрушенной Марьинки. Бои в городе продолжаются круглосуточно.