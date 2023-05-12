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СБУ затримала навідників російських ракет на Сили оборони в Краматорську

12 травня 2023 10:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
СБУ затримала навідників російських ракет на Сили оборони в Краматорську
Затримання зрадників. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На Донеччині СБУ затримала двох зрадників, які працювали на росіян. Чоловіки збирали і передавали ворогу інформацію про підрозділи Сил оборони в регіоні, зокрема, на Бахмутському напрямку. 

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Затримання зрадників

Під час стабілізаційних заходів на території Донецької області СБУ затримала двох зрадників, які працювали на ворога.

Колаборантами виявилися два мешканці Краматорська.

Деталі роботи на ворога

Обидва зловмисники шпигували за підрозділами Сил оборони України у рідному регіоні.

Особливо активно вони діяли на Бахмутському напрямку, де намагалися виявити місця базування та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України.

Ці дані росіянам були потрібні для здійснення ракетних ударів по Краматорську.

Підозри і статті

Обох зрадників затримали під час виконання завдання, переданого їм росіянином.

Після обшуків одному із зрадників оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Інший, який займався адмініструванням проросійської інтернет-групи отримав підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, у березні в Краматорську виявили зрадника, який коригував російські ракетні удари по місту.

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