Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Хмельниччині, — ОВА

Ракетна атака на Україну. Фото: Reuters

Сьогодні, 13 травня, під час повітряної тривоги окупанти атакували Хмельницьку область. Є влучання по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА.

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"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів", — зазначають у повідомленні.

У ОВА зазначили, що на місці події працюють всі екстрені служби та закликають мешканців області зберігати спокій.

"Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, під час вибуху у Луганську був поранений депутат Держдуми Віктор Водолацький, член фракції "Єдина Росія". Це сталося 12 травня. У мережі почали ширитися фото та інформація про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві мешканці повідомили про два вибухи та роботу російської ППО.