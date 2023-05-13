Оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Хмельницкой области, — ОВА
Сегодня, 13 мая, во время воздушной тревоги оккупанты атаковали Хмельницкую область. Есть попадания по критической инфраструктуре.
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОВА.
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"Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельницкую область. К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов", — отмечают в сообщении.
В ОВА отметили, что на месте происшествия работают все экстренные службы и призывают жителей области сохранять спокойствие.
"Отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком", — добавили в сообщении.
Напомним, во время взрыва в Луганске был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия". Это произошло 12 мая. В сети начали распространяться фото и информация о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные жители сообщили о двух взрывах и работе российского ПВО.