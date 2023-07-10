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Оккупанты ударили по Орехову во время выдачи гуманитарной помощи

10 июля 2023 09:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты ударили по Орехову во время выдачи гуманитарной помощи
Последствия обстрела Орехово. Фото: Юрий Малашко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска ударили по Орехову Запорожской области. В частности, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам во время выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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По словам Малашко, четыре человека погибли на месте (женщины 43, 45, 47 лет и мужчина 47 лет). При этом 11 человек были доставлены в больницу и сейчас им оказывают медицинскую помощь.

"Враг совершил 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке", — сказал Малашко и добавил, что в Новоданиловке 65-летний мужчина получил ранения.

Орехово
Последствия обстрела Орехова. Фото: Юрий Малашко
Орехово
Последствия обстрела Орехова. Фото: Юрий Малашко

Напомним, что ночью, 10 июля, в Николаеве раздались взрывы. Также в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

Также мы сообщали, что 8 июля российские войска нанесли удар по Лиману Донецкой области. На следующий день стало известно, что количество жертв возросло.

Кроме того,  8 июля вражескими обстрелами было разрушено 5 гражданских объектов Николаевской области. Всего в регионе за более чем 500 дней войны уничтожено или повреждено почти 20 тысяч зданий.

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