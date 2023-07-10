Оккупанты ударили по Орехову во время выдачи гуманитарной помощи
Российские войска ударили по Орехову Запорожской области. В частности, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам во время выдачи гуманитарной помощи.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Что известно про обстрел Орехова
По словам Малашко, четыре человека погибли на месте (женщины 43, 45, 47 лет и мужчина 47 лет). При этом 11 человек были доставлены в больницу и сейчас им оказывают медицинскую помощь.
"Враг совершил 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке", — сказал Малашко и добавил, что в Новоданиловке 65-летний мужчина получил ранения.
Напомним, что ночью, 10 июля, в Николаеве раздались взрывы. Также в Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях.
Также мы сообщали, что 8 июля российские войска нанесли удар по Лиману Донецкой области. На следующий день стало известно, что количество жертв возросло.
Кроме того, 8 июля вражескими обстрелами было разрушено 5 гражданских объектов Николаевской области. Всего в регионе за более чем 500 дней войны уничтожено или повреждено почти 20 тысяч зданий.