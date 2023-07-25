Окупанти вдарили по пшеничних полях Дніпропетровської області

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні, 25 липня, російські окупанти вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Вони влучили по пшеничних полях.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Внаслідок російської атаки сталася пожежа. Вогонь охопив майже 5 га. Лисак повідомив, що рятувальники вже загасили пожежу.

"За уточненою інформацією, цієї ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення", — розповів очільник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти чотирьох районів. Йдеться про Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони.

Також ми писали, що вночі, 25 липня, російські окупанти завдали удару по Україні безпілотниками типу Shahed. До того ж ворог завдав одного ракетного удару та кілька десятків авіаційних.

Додамо, 24 липня російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок чергової ворожої атаки загинула дитина.