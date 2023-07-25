Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти вдарили по пшеничних полях Дніпропетровської області arrow

Окупанти вдарили по пшеничних полях Дніпропетровської області

25 липня 2023 20:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вдарили по пшеничних полях Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 липня, російські окупанти вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Вони влучили по пшеничних полях.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровської області

Внаслідок російської атаки сталася пожежа. Вогонь охопив майже 5 га. Лисак повідомив, що рятувальники вже загасили пожежу.

"За уточненою інформацією, цієї ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення", — розповів очільник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, люди не постраждали.

null
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
null
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
null
Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти чотирьох районів. Йдеться про Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони.

Також ми писали, що вночі, 25 липня, російські окупанти завдали удару по Україні безпілотниками типу Shahed. До того ж ворог завдав одного ракетного удару та кілька десятків авіаційних.

Додамо, 24 липня російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок чергової ворожої атаки загинула дитина.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз