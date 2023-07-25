У Генштабі розповіли подробиці ворожих ударів по Україні впродовж доби
Вночі, 25 липня, російські окупанти завдали удару по України безпілотниками типу "Shahed". До того ж ворог завдав одного ракетного удару та кілька десятків авіаційних.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ворожий обстріл України
"Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що є жертви та пошкодження житлових будинків та портової інфраструктури. Зокрема, пункти зберігання зерна на півдні України.
У Генштабі додали, що ймовірність ворожого удару по Україні залишається високою.
Нагадаємо, що вночі, 25 липня, ворог атакував Київ ударними БпЛА типу "Shahed". Всі цілі знищено силами ППО.
Також ми писали, що в Житомирській області пролунали вибухи вночі, 25 липня. Попередньо в регіоні спрацювала ППО.
Додамо, що прогриміли вибухи в Херсоні вночі, 25 липня. Наразі в області не оголошено повітряну тривогу.