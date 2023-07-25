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У Генштабі розповіли подробиці ворожих ударів по Україні впродовж доби

25 липня 2023 06:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли подробиці ворожих ударів по Україні впродовж доби
"Град" стріляє. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 25 липня, російські окупанти завдали удару по України безпілотниками типу "Shahed". До того ж ворог завдав одного ракетного удару та кілька десятків авіаційних.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що є жертви та пошкодження житлових будинків та портової інфраструктури. Зокрема, пункти зберігання зерна на півдні України.

У Генштабі додали, що ймовірність ворожого удару по Україні залишається високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Людині надають допомогу. Фото: Генштаб ЗСУ
Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що вночі, 25 липня, ворог атакував Київ ударними БпЛА типу "Shahed". Всі цілі знищено силами ППО.

Також ми писали, що в Житомирській області пролунали вибухи вночі, 25 липня. Попередньо в регіоні спрацювала ППО.

Додамо, що прогриміли вибухи в Херсоні вночі, 25 липня. Наразі в області не оголошено повітряну тривогу.

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