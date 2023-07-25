Оккупанты ударили по пшеничным полям Днепропетровской области
Сегодня, 25 июля, российские оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Они попали по пшеничным полям.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
В результате российской атаки произошел пожар. Огонь охватил около 5 га. Лысак сообщил, что спасатели уже потушили пожар.
"По уточненной информации, этой ночью по той же громаде произошел ракетный удар. Враг попал в складское помещение", — рассказал глава Днепропетровской ОВА.
По его словам, люди не пострадали.
Напомним, на Харьковщине за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты четырех районов. Речь идет о Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.
Также мы писали, что ночью, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по Украине беспилотниками типа Shahed. К тому же враг нанес один ракетный удар и несколько десятков авиационных.
Добавим, 24 июля российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате очередной вражеской атаки погиб ребенок.