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Оккупанты ударили по пшеничным полям Днепропетровской области

25 июля 2023 20:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты ударили по пшеничным полям Днепропетровской области
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 июля, российские оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Они попали по пшеничным полям.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В результате российской атаки произошел пожар. Огонь охватил около 5 га. Лысак сообщил, что спасатели уже потушили пожар.

"По уточненной информации, этой ночью по той же громаде произошел ракетный удар. Враг попал в складское помещение", — рассказал глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, люди не пострадали.

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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты четырех районов. Речь идет о Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

Также мы писали, что ночью, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по Украине беспилотниками типа Shahed. К тому же враг нанес один ракетный удар и несколько десятков авиационных.

Добавим, 24 июля российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате очередной вражеской атаки погиб ребенок.

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