Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Дніпра, є загиблі

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Російські загарбники обстріляли Дніпро в обід, 15 травня. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Ворожа атака забрала життя двох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру", — написав Лисак, повідомляючи про обстріл.

Він додав, що за попередньою інформацією, відомо про двох загиблих людей. Також є поранені, але їх кількість та стан наразі уточнюються.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, в обід 15 травня у низці південних та східних областях оголосили повітряну тривогу. Зокрема, вибухи лунали й у Харкові та передмісті. Ворог, як відомо, вдарив ракетою С-300.

До слова, ситуація у Харківській області залишається складною. На вулицях міста Вовчанськ точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт.