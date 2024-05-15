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Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Дніпра, є загиблі

15 травня 2024 14:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Дніпра, є загиблі
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники обстріляли Дніпро в обід, 15 травня. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Ворожа атака забрала життя двох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

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"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру", — написав Лисак, повідомляючи про обстріл. 

Він додав, що за попередньою інформацією, відомо про двох загиблих людей. Також є поранені, але їх кількість та стан наразі уточнюються. 

Обстріл Дніпра 15 травня
Допис Лисака. Фото: скриншот 

 

Нагадаємо, в обід 15 травня у низці південних та східних областях оголосили повітряну тривогу. Зокрема, вибухи лунали й у Харкові та передмісті. Ворог, як відомо, вдарив ракетою С-300. 

До слова, ситуація у Харківській області залишається складною. На вулицях міста Вовчанськ точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт.

війна
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