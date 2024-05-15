Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Днепра, есть погибшие
Российские захватчики обстреляли Днепр в обед, 15 мая. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура. Вражеская атака забрала жизни двух человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепра 15 мая — что известно
"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура", — написал Лысак, сообщая об обстреле.
Он добавил, что по предварительной информации, известно о двух погибших людях. Также есть раненые, но их количество и состояние пока уточняются.
Напомним, в обед 15 мая в ряде южных и восточных областей объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы раздавались и в Харькове и пригороде. Враг, как известно, ударил ракетой С-300.
К слову, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск идут бои. Россияне практически захватили населённый пункт.
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