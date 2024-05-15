Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Днепра, есть погибшие

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Российские захватчики обстреляли Днепр в обед, 15 мая. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура. Вражеская атака забрала жизни двух человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура", — написал Лысак, сообщая об обстреле.

Он добавил, что по предварительной информации, известно о двух погибших людях. Также есть раненые, но их количество и состояние пока уточняются.

Сообщение Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в обед 15 мая в ряде южных и восточных областей объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы раздавались и в Харькове и пригороде. Враг, как известно, ударил ракетой С-300.

К слову, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск идут бои. Россияне практически захватили населённый пункт.