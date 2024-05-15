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Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Днепра, есть погибшие

15 мая 2024 14:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Днепра, есть погибшие
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики обстреляли Днепр в обед, 15 мая. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура. Вражеская атака забрала жизни двух человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура", — написал Лысак, сообщая об обстреле.

Он добавил, что по предварительной информации, известно о двух погибших людях. Также есть раненые, но их количество и состояние пока уточняются.

Обстрел Днепра 15 мая
Сообщение Лысака. Фото: скриншот

 

Напомним, в обед 15 мая в ряде южных и восточных областей объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы раздавались и в Харькове и пригороде. Враг, как известно, ударил ракетой С-300.

К слову, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск идут бои. Россияне практически захватили населённый пункт.

война
украинцы
россияне
Днепр
обстрелы
оккупанты
война в Украине
погибшие

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