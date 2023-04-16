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Окупанти вдарили по Запоріжжю: пошкоджено церкву

16 квітня 2023 05:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти вдарили по Запоріжжю: пошкоджено церкву
Російські окупанти. Ілюстративне фото: Новини.Live
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 16 квітня, російські окупанти здійснили обстріл Запорізької області. У результаті атаки в Комишувасі пошкоджена церква.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Що відомо

"Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку. У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч", — зазначив очільник Запорізької ОВА.

Він повідомляє, що ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу.

Також Юрій Малашко додає, що оскільки ворог продовжує атакувати Запоріжжя, тому люди повинні берегти одне одного.

Нагадаємо, що військовий Росії розповів дружині про бойові дії в Україні. Окупант скаржиться, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції, при цьому солдати окупаційної армії вкрай погано оснащені. 

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