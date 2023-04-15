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"Согласны все деньги отдать, и домой": окупант розповів, як ЗСУ притиснули ворога на Запоріжжі

15 квітня 2023 19:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Согласны все деньги отдать, и домой": окупант розповів, як ЗСУ притиснули ворога на Запоріжжі
Російські військові на території України. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Військовий Росії розповів дружині про бойові дії в Україні. Окупант скаржиться, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції, при цьому солдати окупаційної армії вкрай погано оснащені. 

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови, оприлюднене Головним управління розвідки Міноборони.

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Що розповів окупант

Солдат окупаційної армії розповідає про великі поля пшениці на Запорізькому напрямку, яка залишилася незібраною через війну. 

Він також поскаржився, що окупанти на своїх позиціях почуваються, "як в оточенні" через обстріли з боку українських військових. І при цьому росіянин каже, що їх нічого протиставити українським Силам оборони — у них немає ні озброєння, ні техніки. 

Розмова окупанта з дружиною

— Тут у нас стріляють, уночі спокійно було, зараз знову цілий день стріляють. Мамці вчора дзвонив, вона правильно каже. Вони ж хочуть сюди на Запоріжжя, тут-таки чорноземна земля, тут хліб, пшениця, тут її багато, на полях досі стоїть незібрана. Ну поки ми тут ще нічого... Ось стріляють з усіх знарядь, з чого тільки можна в різних напрямках, ми тут, бл*дь, самі як в оточенні... Он і ззаду кудись довбають і спереду, і в бік, з усіх боків стріляють. Все тут згодні всі гроші віддати, і додому.

— Та правильно.

— Тут робити нех*й.

— Ніхто не відпустить.

— Ну звісно, ніхто. Вони нас не чіпають, що нас чіпати? Взводик маленький, з нас ніякого толку. У нас ні техніки, нічого немає, що ми їм протиставимо? Нічого! Вони снаряди на нас не переводять. А якщо треба буде, пере*буть за один раз. Та ще й автомати, повидавали нам старе все. Інші підрозділи — у них нове, а у нас все старе, там половина клинить. 

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому російський окупант скаржився дівчині, що у них катастрофічно не вистачає людей. Також він розповів, що солдати перебувають в оточенні ЗСУ.

У ще одній оприлюдненій розмові російський окупант скаржився, що не встигає вивозити мертвих та поранених солдатів. При цьому неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання.

Також повідомлялося, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон про проведення мобілізації в Росії це неможливо.

 

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