"Согласны все деньги отдать, и домой": окупант розповів, як ЗСУ притиснули ворога на Запоріжжі
Військовий Росії розповів дружині про бойові дії в Україні. Окупант скаржиться, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції, при цьому солдати окупаційної армії вкрай погано оснащені.
Про це свідчить перехоплення телефонної розмови, оприлюднене Головним управління розвідки Міноборони.
Що розповів окупант
Солдат окупаційної армії розповідає про великі поля пшениці на Запорізькому напрямку, яка залишилася незібраною через війну.
Він також поскаржився, що окупанти на своїх позиціях почуваються, "як в оточенні" через обстріли з боку українських військових. І при цьому росіянин каже, що їх нічого протиставити українським Силам оборони — у них немає ні озброєння, ні техніки.
Розмова окупанта з дружиною
— Тут у нас стріляють, уночі спокійно було, зараз знову цілий день стріляють. Мамці вчора дзвонив, вона правильно каже. Вони ж хочуть сюди на Запоріжжя, тут-таки чорноземна земля, тут хліб, пшениця, тут її багато, на полях досі стоїть незібрана. Ну поки ми тут ще нічого... Ось стріляють з усіх знарядь, з чого тільки можна в різних напрямках, ми тут, бл*дь, самі як в оточенні... Он і ззаду кудись довбають і спереду, і в бік, з усіх боків стріляють. Все тут згодні всі гроші віддати, і додому.
— Та правильно.
— Тут робити нех*й.
— Ніхто не відпустить.
— Ну звісно, ніхто. Вони нас не чіпають, що нас чіпати? Взводик маленький, з нас ніякого толку. У нас ні техніки, нічого немає, що ми їм протиставимо? Нічого! Вони снаряди на нас не переводять. А якщо треба буде, пере*буть за один раз. Та ще й автомати, повидавали нам старе все. Інші підрозділи — у них нове, а у нас все старе, там половина клинить.
Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому російський окупант скаржився дівчині, що у них катастрофічно не вистачає людей. Також він розповів, що солдати перебувають в оточенні ЗСУ.
У ще одній оприлюдненій розмові російський окупант скаржився, що не встигає вивозити мертвих та поранених солдатів. При цьому неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання.
Також повідомлялося, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон про проведення мобілізації в Росії це неможливо.