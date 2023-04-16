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Оккупанты ударили по Запорожью: повреждена церковь

16 апреля 2023 05:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты ударили по Запорожью: повреждена церковь
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: Новости.
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 16 апреля, российские оккупанты совершили обстрел Запорожской области. В результате атаки в Камышевахе повреждена церковь.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку. В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения испытали и здания рядом", — отметил глава Запорожской ОВА.

Он сообщает, что враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу.

Также Юрий Малашко добавляет, что поскольку враг продолжает атаковать Запорожье, люди должны беречь друг друга.

Напомним, что военный России рассказал жене о боевых действиях в Украине . Оккупант жалуется, что украинские военные мощно обстреливают их позиции, при этом солдаты оккупационной армии очень плохо оснащены.

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