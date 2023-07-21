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Оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговской области: что известно

21 июля 2023 11:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговской области: что известно
Последствия удара по Черниговской области. Фото: t.me/ok_pivnich1
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Повреждено здание местного дома культуры.

Об этом сообщили в ОК "Север".

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Обстрелы Черниговской области 21 июля

"В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Остальная информация уточняется.

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Напомним, сегодня, 21 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Была угроза обстрела баллистическими ракетами.

Впоследствии в Одесской области были слышны взрывы. В Воздушных силах сообщили о пусках сверхзвуковых ракет "Оникс".

Кроме того, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.

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