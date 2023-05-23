Окупанти відмовляються воювати навіть під страхом отримати "статтю": перехоплення

Російські військові їдуть бронемашиною. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Окупанти відмовляються "висуватися" на передову навіть під страхом отримати "статтю". Також росіяни скаржаться на дефіцит озброєння та безліч поранених солдатів.

Про це йдеться в перехопленій розмові загарбнику, яку оприлюднило ГУР.

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Перехоплена розмова окупанта

— В загальному, не дуже хороші новини, — каже окупант, ймовірно, своїй дружині.

— Чому? — запитує вона.

— Та що, бл*, в п*здоріз нас відправляють реальний. От наш бліндаж в полі, а їхній (український. — Ред.) в 40 метрах від нас. У них ліс іде, у нас — посадка, але наші, бл*, вибач мені, три снаряди, а в них — як під'їжджають і п*здошать. Вчора двоє "300", — бідкається загарбник.

— Ойой, — злякано відповідає дружина.

— Загалом, ходить по чотири людини з однієї посадки в п'ятих кілометрах, на іншу, на "передок". Там не мінометний, а вже стрілковий бій. А ховатися — навіть бліндажів немає. Просто, бл*, сидиш і молишся — попаде чи ні, бо мінометка 120 х*рить так, що стіни сипляться. Вони ще то яйця скидають, бл*, то ще щось. Зависає "пташка" і давай танчик х*ярити. А танчик, с*ка, влучний — три рази промахнеться, а на четвертий... — розповідає військовий РФ.

Він також додав, що тих, хто відмовляється йти на "передок", об'являють "500", вивозять в місто, де прокуратура.

— Я кажу:"Мені пох*й, я нічого підписувати не буду. Нехай визивають кого хочуть", — каже окупант.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило розмову, де окупант поскаржився на брехню росЗМІ про так звані "успіхи" солдатів РФ та складні бої із ЗСУ.