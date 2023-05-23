Оккупанты отказываются воевать даже под страхом получить "статью": перехват

Российские военные едут бронемашиной. Фото: REUTERS/Юлия Морозова

Оккупанты отказываются "выдвигаться" на передовую даже под страхом получить "статью". Также россияне жалуются на дефицит вооружения и множество раненых солдат.

Об этом говорится в перехваченном разговоре захватчике, обнародованном ГУР.

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Перехвачен разговор оккупанта

— В общем, не очень хорошие новости, — говорит оккупант, вероятно, своей жене.

— Почему? — спрашивает она.

— Да что, в п*здорез нас отправляют реальный. Вот наш блиндаж в поле, а их (украинский. — Ред.) в 40 метрах от нас. У них лес идет, у нас посадка, но наши, извини меня, три снаряда, а у них как подъезжают и п*здуют. Вчера двое "300", — жалуется захватчик.

— Ойой, — испуганно отвечает жена.

— В общем, ходит по четыре человека с одной посадки в пятых километрах, на другую, на "передок". Там не минометное, а уже стрелковое сражение. А прятаться — даже блиндажей нет. Просто, бл*, сидишь и молишься — попадет или нет, потому что минометка 120-я х*рит так, что стены сыпятся. Они еще то яйца сбрасывают, то еще что-то. Зависает "птичка" и давай танчик х*ярить. А танчик, с*ка, точный — три раза промахнется, а в четвертый... — рассказывает военный РФ.

Он также добавил, что тех, кто отказывается идти на передок, объявляют "500", вывозят в город, где прокуратура.

— Я говорю: "Мне пох*й, я ничего подписывать не буду. Пусть вызывают кого хотят", — говорит оккупант.

Напомним, недавно ГУР обнародовал разговор, где оккупант пожаловался на ложь росСМИ о так называемых "успехах" солдат РФ и сложных боях с ВСУ.