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Оккупанты отправили Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования, — ГУР

9 июля 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты отправили Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования, — ГУР
Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России отреагировали на публикацию Главного управления разведки Украины, где показана карта минирования временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Они решили отправить на станцию Росгвардию.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за рубежом, что не видят — возможно, у них проблемы со зрением — каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", — подчеркнул Юсов.

На карте можно увидеть минно-взрывные заграждения, заминированную технику, грузовики со взрывчаткой на ЗАЭС и прочее. Российские оккупанты продолжают минирование.

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Карта минирования ЗАЭС. Фото: ГУР МО

"Срочно представители Росгвардии — именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции — выехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут представлять для нас каких-то тайн", — добавил Юсов.

Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Также мы писали, что Американское ядерное общество считает, что в случае бомбардировки или прямого теракта на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточно тепла.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

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