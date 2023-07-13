Окупанти втсановлють шпигунські програми на телефони українців, які перетинають кордон РФ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти вигадали нову схему шпигунства за українцями, які перетинають кордон РФ. Відтак, вони встановлюють на їх телефони різні програми, які дозволяють відстежувати пристрій.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

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Нова схема шпигунства

Повідомляється, що російські силовики таємно встановлюють шпигунське програмне забезпечення на телефони українців, які в'їжджають до РФ. Воно, зокрема, дозволяє віддалено керувати пристроєм та мати доступ до файлів на смартфоні.

"Вищезгадане ПЗ дозволяє віддалено керувати пристроєм, та отримати доступ до його геолокації та файлів. Випадки встановлення були зафіксовані в тому числі й на смартфонах українців, які в’їжджали до рф з країн Європейського Союзу", — пояснюють у ЦНС.

Нагадаємо, росіяни оновили план "евакуації" населення з Маріуполя. У цьому плані, зокрема, йдеться про вивезення до Росії усіх українських дітей, які ще залишаються у місті.

Додамо, що партизани викрили хитрість кримських окупантів. Росіяни почали перевозити зброю і боєприпаси у цивільних вантажівках.