Оккупанты внедряют шпионские программы на телефоны украинцев, пересекающих границу РФ

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты придумали новую схему шпионажа за украинцами, пересекающими границу РФ. Следовательно, они устанавливают на их телефоны разные приложения, позволяющие отслеживать устройство.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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Новая схема шпионажа

Сообщается, что российские силовики тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на телефоны украинцев, которые въезжают в РФ. В частности, это позволяет удаленно управлять устройством и иметь доступ к файлам на смартфоне.

"Вышеупомянутое ПО позволяет удаленно управлять устройством, и получить доступ к его геолокации и файлам. Случаи установки были зафиксированы в том числе и на смартфонах украинцев, въезжавших в РФ из стран Европейского Союза", — объясняют в ЦНС.

Напомним, россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.

Добавим, что партизаны разоблачили хитрость крымских оккупантов. Россияне начали перевозить оружие и боеприпасы в гражданских грузовиках.