Окупанти використовують музейні експонати для введення війни проти України, — CNN

Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупанти вивозять стару військову техніку зі сховищ, щоб використовувати її у війні проти України. Москва надає своїм військам радянські танки.

Про це повідомляє CNN.

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Стара радянська техніка відрізняється від іншої. Її неодноразово помічали у Росії. Зокрема, танки Т-55, які були вперше прийняті на озброєння Червоної армії Радянського Союзу в 1948 році. У деяких містах РФ вони зберігаються в музеях.

"Це був перший основний бойовий танк, використаний Радянським Союзом в епоху холодної війни", — сказав історик Джон Ділейні.

За його словами, існувало три дуже різних типи танків: легкі, середні і важкі, які виконували різні ролі на полі бою. Ділейні розповів, що із середини 50-х років з'явилась концепція, яка намагалась створити танк, який міг би робити все, і який став відомим як основний бойовий танк.

"Для Червоної армії це був Т-55 і його численні модифікації, які згодом стали найпоширенішим танком у світі — їх було побудовано понад 100 000 одиниць. Дешевий, надійний, простий у використанні і обслуговуванні, він був військовою опорою від Єгипту до Китаю і Судану, де його використовують і досі", — каже Ділейні.

У Східній Європі їх використовували для придушення повстань у країнах колишнього Варшавського договору. Танки проїхалися вулицями Угорщини в 1956 році, а потім Праги в 1968 році.

В наступні десятиліття, коли їх використовували проти танків західного виробництва — в деяких арабо-ізраїльських конфліктах, а потім у війні в Перській затоці — вони не мали собі рівних.

"У першій війні в Перській затоці, наприклад, в 1991 році, американські і британські танки підбивали іракські Т-55 з 23 кілометрів", — сказав Ділейні.

На той час, коли Росія почала виводити з експлуатації власні Т-55 у 1980-х роках, їх все ще було понад 28 000. Танки були законсервовані, а не відправлені на металобрухт.

Зі складу на війну в Україну

Супутникові знімки вказують на те, що Росія вивозить десятки танків зі складу бази в Арсеньєві, що на Далекому Сході Росії. На фото видно, що один з танків, які зберігаються на базі, — це Т-55.

"Вони простоять там десять років або й більше. Потрібно буде провести значну роботу, щоб повернути їх до належного стану", — каже Ділейні.

Російські танки на складі. Фото: Maxar

Після того, як наприкінці березня в соціальних мережах з'явилися кадри потяга з танками, Conflict Intelligence Team (CIT), група волонтерів, які використовують розвідувальну інформацію з відкритих джерел для розслідування конфліктів в Україні та Сирії, першою повідомила про те, що Т-54/55 вивозять зі складу в Арсеньєві.

У квітні західні чиновники повідомили, що бачили, як старий танк з'явився неподалік від лінії фронту.

Росія не підтвердила, що розгортає Т-55 на лінії фронту, а Міністерство оборони в Москві не відповіло на запит CNN про коментарі. Протягом останніх тижнів прокремлівські блогери зі зв'язками поділилися фотографіями, на яких зображені ці танки, ймовірно, на окупованих Росією територіях України.

Нідерландський розвідувальний вебсайт з відкритими джерелами Oryx заявляє, що має візуальні докази того, що Росія втратила понад 1900 танків з початку вторгнення, що становить майже дві третини від початкового парку, який налічував близько 3000 одиниць. Окрім кількості, великою проблемою є швидкість, з якою знищується російська бронетехніка.

"Загалом Росія втратила багато техніки, і їй важко будувати нову техніку", — сказав Роберт Лі, колишній морський піхотинець США і старший науковий співробітник американського Інституту зовнішньополітичних досліджень.

Він наголосив, що РФ страждає від санкцій.

Лі стежить за російським вторгненням в Україну з самого початку, використовуючи технології з відкритим вихідним кодом для збору інформації про бойові дії. З того часу він неодноразово відвідував лінію фронту на сході, і, оскільки Росія переходить до оборони, бої танк на танк поки що відбуваються рідко, і він вважає, що використання Т-55 буде обмеженим за масштабами.

"Деякі з цих систем, ймовірно, спочатку будуть використовуватися в тилу. Це не обов'язково будуть танки, що йдуть вперед, а скоріше стрільба на велику відстань", — додав Лі.

Якщо це буде їхньою метою, то Т-55 все ще можуть бути корисними, вважає Ділейні.

Нагадаємо, в Росії почали вербувати на війну до України трудових мігрантів, які приїхали із Середньої Азії. Росіяни обіцяють зарплату понад 4000 доларів на місяць і громадянство за рік.