Оккупанты используют музейные экспонаты для ведения войны против Украины, — CNN

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупанты вывозят старую военную технику из хранилищ, чтобы использовать ее в войне против Украины. Москва дает своим войскам советские танки.

Об этом сообщает CNN.

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Старая советская техника отличается от другой. Ее не раз замечали в России. В частности, танки Т-55, впервые принятые на вооружение Красной армии Советского Союза в 1948 году. В некоторых городах РФ они хранятся в музеях.

"Это был первый основной боевой танк, использованный Советским Союзом в эпоху холодной войны", — сказал историк Джон Дилейни.

По его словам, существовало три очень разных типа танков: легкие, средние и тяжелые, выполнявшие разные роли на поле боя. Дилейни рассказал, что с середины 50-х годов появилась концепция, пытавшаяся создать танк, который мог бы делать все и ставший известным как основной боевой танк.

"Для Красной армии это был Т-55 и его многочисленные модификации, впоследствии ставшие самым распространенным танком в мире — их было построено более 100 000 единиц. Дешевый, надежный, простой в использовании и обслуживании, он был военной опорой от Египта до Китая и Судана, где его используют до сих пор", — говорит Дилейни.

В Восточной Европе они использовались для подавления восстаний в странах бывшего Варшавского договора. Танки проехались по улицам Венгрии в 1956 году, а затем Праги в 1968 году.

В последующие десятилетия, когда их использовали против танков западного производства — в некоторых арабо-израильских конфликтах, а затем в войне в Персидском заливе — они не имели себе равных.

"В первой войне в Персидском заливе, например, в 1991 году, американские и британские танки подбивали иракские Т-55 с 23 километров", — сказал Дилейни.

К тому времени, когда Россия начала выводить из эксплуатации собственные Т-55 в 1980-х годах, их все еще было более 28 000. Танки были законсервированы, а не отправлены на металлолом.

Со склада на войну в Украине

Спутниковые снимки указывают на то, что Россия вывозит десятки танков из состава базы в Арсенье, что на Дальнем Востоке России. На фото видно, что один из хранящихся на базе танков — это Т-55.

"Они простоят там десять лет или больше. Нужно будет провести значительную работу, чтобы вернуть их в надлежащее состояние", — говорит Дилейни.

Российские танки на складе. Фото: Maxar

После того как в конце марта в социальных сетях появились кадры поезда с танками, Conflict Intelligence Team (CIT), группа волонтеров, использующих разведывательную информацию из открытых источников для расследования конфликтов в Украине и Сирии, первой сообщила о том, что Т- 54/55 вывозится со склада в Арсеньеве.

В апреле западные чиновники сообщили, что видели, как старый танк появился недалеко от линии фронта.

Россия не подтвердила, что разворачивает Т-55 на линии фронта, а Министерство обороны в Москве не ответило на запрос CNN о комментариях. В последние недели прокремлевские блоггеры со связями поделились фотографиями, на которых изображены эти танки, вероятно, на оккупированных Россией территориях Украины.

Нидерландский разведывательный веб-сайт с открытыми источниками Oryx заявляет, что имеет визуальные доказательства того, что Россия потеряла более 1900 танков с начала вторжения, что составляет около двух третей начального парка, насчитывавшего около 3000 единиц. Помимо количества большой проблемой является скорость, с которой уничтожается российская бронетехника.

"В целом Россия потеряла много техники, и ей тяжело строить новую технику", — сказал Роберт Ли, бывший морской пехотинец США и старший научный сотрудник американского Института внешнеполитических исследований.

Он подчеркнул, что РФ страдает от санкций.

Ли следит за российским вторжением в Украину с самого начала, используя технологии с открытым исходным кодом для сбора информации о боевых действиях. С тех пор он неоднократно посещал линию фронта на востоке, и поскольку Россия переходит к обороне, бои танк на танк пока происходят редко, и он считает, что использование Т-55 будет ограничено по масштабам.

"Некоторые из этих систем, вероятно, сначала будут использоваться в тылу. Это не обязательно будут идущие вперед танки, а скорее стрельба на большое расстояние", — добавил Ли.

Если это будет их целью, то Т-55 все еще могут быть полезны, считает Дилейни.

Напомним, в России начали вербовать на войну в Украину трудовых мигрантов, приехавших из Средней Азии. Россияне обещают зарплату более 4000 долларов в месяц и гражданство за год.