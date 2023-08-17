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Окупанти вивезли до Росії ще 450 українських дітей

17 серпня 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вивезли до Росії ще 450 українських дітей
Депортація українських дітей. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники продовжують викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій. Вони вивезли до РФ ще 450 неповнолітніх українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Депортація дітей

У ЦНС розповіли, що за останній період російські окупанти вивезли 50 старшокласників до Ярославля. Вони закликають їх вступати до місцевого університету ім. Демідова. 

До того ж противник продовжує вивозити дітей на "оздоровлення" до дитячих таборів, зокрема:

  • 200 дітей з Довжанська до Анапи;
  • 200 дітей до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з ТОТ Запоріжжя).

"В таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій понад 700 тисяч дітей. Більша частина з них приїхала зі своїми батьками або рідними. Дітей, які залишилися сиротами, віддали до прийомних родин.

Також ми писали, російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей з територій, які тимчасово окуповані. Найбільше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.

Додамо, у білоруському Червоному Хресті підтвердили, що допомагають вивозити українських дітей з окупованих територій до Білорусі. Наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста вивчає цей інцидент. 

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