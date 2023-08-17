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Оккупанты вывезли в Россию еще 450 украинских детей

17 августа 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты вывезли в Россию еще 450 украинских детей
Депортация украинских детей. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики продолжают похищать украинских детей с временно оккупированных территорий. Они увезли в РФ еще 450 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Депортация детей

В ЦНС рассказали, что за последний период российские оккупанты вывезли 50 старшеклассников в Ярославль. Они призывают их поступать в местный университет им. Демидова.

К тому же противник продолжает вывозить детей на "оздоровление" в детские лагеря, в частности:

  • 200 детей из Довжанска в Анапу;
  • 200 детей в Краснодарский край (150 из Каховского и Генического районов Херсонской области, и 50 детей из ВОТ Запорожья).

"В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украину россияне вывезли с временно оккупированных территорий более 700 тысяч детей. Большая часть из них приехала со своими родителями или родными. Детей, которые остались сиротами, отдали в приемные семьи.

Также мы писали, российские оккупанты вместе со своими "помощниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.

Добавим, в белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. Международный комитет Красного Креста изучает этот инцидент.

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