Оккупанты устроили на Луганщине хаос: что происходит с местным населением
Российские захватчики активизировали мероприятия по мобилизации в Луганской области, а между тем им приходится открывать все новые госпитали для раненых на фронте. Также россияне под предлогом борьбы с диверсантами разграбляют дома местных жителей.
Об этом говорится в сообщении Луганской областной администрации.
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Масштабные "военные учения"
Как отмечают в Луганской ОВА, захватчики объявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения в Старобельске, Счастье, Новом Айдаре, Новопскове и Нижнетеплом.
"Привлекаются те, кто уже имеет паспорт так называемой "лнр" или рф. Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", — говорится в сообщении.
Катастрофические потери
Враг несет значительные потери на линии фронта, оккупантам приходится открывать все новые госпитали для раненых военных. К примеру, в Сватово пришлось обустраивать дополнительный госпиталь.
"Здание расположено в восточной части города. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных стран, которые были завезены туда в течение последних двух суток", — говорится в сообщении.
В Луганской ОВА также отмечают, что в целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных — эвакуационных рейсов на территорию россии увеличилось с двух до трех в неделю.
К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.
Поиски партизан и мародерство
В сообщении также отмечается, что в Сиротино, около Северодонецка, оккупационные власти распространили информацию о проникновении диверсантов и работе партизан.
"Это стало причиной усиленного обыска населения. В закрытых домах вместо диверсантов находят ценные вещи", — рассказали в Луганской ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях за детей-сирот заявления об отказе от украинского гражданства представляют социальные учреждения и опекуны. Таким образом, оккупанты лишают детей украинского гражданства, не дожидаясь их совершеннолетия.
Также сообщалось, что в оккупированном Крыму враг приступил к строительству фортификаций и окопов. К этим работам принудительно привлекаются гражданские.