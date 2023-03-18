Оккупанты устроили на Луганщине хаос: что происходит с местным населением

Россияне ужесточили меры по мобилизации на оккупированной Луганщине

Российские захватчики активизировали мероприятия по мобилизации в Луганской области, а между тем им приходится открывать все новые госпитали для раненых на фронте. Также россияне под предлогом борьбы с диверсантами разграбляют дома местных жителей.

Об этом говорится в сообщении Луганской областной администрации.

Масштабные "военные учения"

Как отмечают в Луганской ОВА, захватчики объявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения в Старобельске, Счастье, Новом Айдаре, Новопскове и Нижнетеплом.

"Привлекаются те, кто уже имеет паспорт так называемой "лнр" или рф. Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Катастрофические потери

Враг несет значительные потери на линии фронта, оккупантам приходится открывать все новые госпитали для раненых военных. К примеру, в Сватово пришлось обустраивать дополнительный госпиталь.

"Здание расположено в восточной части города. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных стран, которые были завезены туда в течение последних двух суток", — говорится в сообщении.

В Луганской ОВА также отмечают, что в целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных — эвакуационных рейсов на территорию россии увеличилось с двух до трех в неделю.

К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.

Поиски партизан и мародерство

В сообщении также отмечается, что в Сиротино, около Северодонецка, оккупационные власти распространили информацию о проникновении диверсантов и работе партизан.

"Это стало причиной усиленного обыска населения. В закрытых домах вместо диверсантов находят ценные вещи", — рассказали в Луганской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях за детей-сирот заявления об отказе от украинского гражданства представляют социальные учреждения и опекуны. Таким образом, оккупанты лишают детей украинского гражданства, не дожидаясь их совершеннолетия.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму враг приступил к строительству фортификаций и окопов. К этим работам принудительно привлекаются гражданские.