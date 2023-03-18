Окупанти в Криму змушують цивільних рити окопи, — Генштаб
Між населеними пунктами Ішунь і Воєнка в окупованому Криму ворог розпочав будівництво фортифікацій і окопів. До цих робіт примусово залучаються цивільні.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
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Що відомо
"Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів", — розповіли у Генштабі.
При цьому, як зазначають у Генштабі, для виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі.
Також у військовому відомстві розповіли, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області так звана "місцева влада" заявила про початок масштабних військових навчань із залученням усього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами так званих "лнр" і "рф".
"Таким чином, окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах", — зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що російські війська створили оборонне угруповання на тимчасово окупованому Кримському півострові та готуються до оборонних дій.
Також раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що російські окупаційні війська активно зводять інженерні фортифікаційні споруди на території окупованого Криму. А найбільші з них помічені поблизу двох міст на півночі півострова.