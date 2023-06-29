Окупанти влаштували повінь на Запоріжжі, аби завадити наступу ЗСУ, — Bellingcat

Затоплення полів біля міста Токмак. Зображення: Planet Labs

Росія затопила лінію оборони на Запоріжжі перед початком контрнаступу ЗСУ. Окупанти збудували греблю на річці Токмачка, що біля міста Токмак Запорізької області.

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat, видання посилається на аналіз супутникових знімків.

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Як це сталося

Внаслідок цього у районі, який вважають одним із основних напрямків наступу українських військових, розлилася річка.

На супутникових знімках компанії Planet Labs можна побачити, як на початку травня на сході міста Токмак почала з'являтися піщана гребля. Починаючи з 6 травня зверху від греблі за течією почала розливатись річка.

Карта: Google Планета Земля, лінії фронту. Джерело: Bellingcat

Ближче до червня вода в річці продовжувала підійматися, тому деякі поля уздовж неї були затоплені.

За інформацією Bellingcat, гребля знаходиться в оборонній лінії навколо міста Токмак, яке перебуває за декількома оборонними лініями армії РФ.

Для чого це російській армії

"Росія кілька місяців готувалася до контрнаступу України на півдні країни. Багатошарова оборона складається з декількох ліній мінних полів, протитанкових ровів, бетонних загороджень і окопів, що охоплюють всю лінію фронту на великій глибині", — пишуть у повідомленні.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) June 29, 2023

Підвищення рівня води в річці Токмачка може бути частиною більших зусиль із уповільнення просування українських військ. Якщо говорити точніше, це може бути частиною зусиль уповільнити східне охоплення Токмака в разі українського прориву поблизу міста.

Праворуч видно, як вода накопичується і розливається на довколишні поля. Ліворуч від мосту в центрі знімка видно бар'єр з піску. Зображення: Planet Labs

Російські військові підвищують рівень води в річці Токмачка, аби уповільнити просування ЗСУ, більш точнішим є те, що такий крок може уповільнити східне охоплення Токмака, якщо українські війська зможуть прорватися біля міста.

Токмак розташований на південному сході України. Карта: Map Creator

Нагадаємо, раніше журналісти ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, які контролювали Каховську ГЕС перед підривом, а також отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими у ніч руйнування.