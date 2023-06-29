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Оккупанты устроили наводнение в Запорожье, чтобы помешать наступлению ВСУ, — Bellingcat

29 июня 2023 16:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты устроили наводнение в Запорожье, чтобы помешать наступлению ВСУ, — Bellingcat
Затопление полей возле Токмака. Изображение: Planet Labs
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россия затопила линию обороны в Запорожье перед началом контрнаступления ВСУ. Оккупанты построили дамбу на реке Токмачка возле города Токмак Запорожской области.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, издание ссылается на анализ спутниковых снимков.

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Как это произошло

В результате в районе, который считается одним из основных направлений наступления украинских военных, разлилась река.

На спутниковых снимках компании Planet Labs можно увидеть, как в начале мая на востоке города Токмак начала появляться песчаная плотина. Начиная с 6 мая сверху от дамбы по течению начала разливаться река.

Карта: Google Планета Земля, линии фронта. Источник: Bellingcat

Ближе к июню вода в речке продолжала подниматься, поэтому некоторые поля вдоль нее были затоплены.

По информации Bellingcat, плотина находится в оборонительной линии вокруг города Токмака, который находится за несколькими оборонными линиями армии РФ.

Зачем это русской армии

"Россия несколько месяцев готовилась к контрнаступлению Украины на юге страны. Многослойная оборона состоит из нескольких линий минных полей, противотанковых рвов, бетонных ограждений и окопов, охватывающих всю линию фронта на большой глубине", — пишут в сообщении.

Повышение уровня воды в реке Токмачка может быть частью больших усилий по замедлению продвижения украинских войск. Если говорить точнее, это может быть частью усилий замедлить восточный охват Токмака в случае украинского прорыва вблизи города.

Справа видно, как вода накапливается и разливается на близлежащие поля. Слева от моста в центре снимка виден барьер из песка. Изображение: Planet Labs

Российские военные повышают уровень воды в реке Токмачка, чтобы замедлить продвижение ВСУ, точнее то, что такой шаг может замедлить восточный охват Токмака, если украинские войска смогут прорваться возле города.

Токмак расположен на юго-востоке Украины. Карта: Map Creator

Напомним, ранее журналисты идентифицировали армейцев РФ и их командиров, контролировавших Каховскую ГЭС перед подрывом, а также получившие эксклюзивные перехваты разговоров, происходивших между российскими военными в ночь разрушения.

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