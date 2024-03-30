Оккупанты впервые применили тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500 в Украине, — BILD

Взрыв в результате удара авиабомбой ОДАБ-1500. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты впервые применили в Украине тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500. Они ударили ею по поселку Великая Писаревка в Сумской области.

Об этом сообщил аналитик BILD Юлиан Репке в субботу, 30 марта.

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Репке рассказал, что после удара в небе поднялось облако дыма высотой 1 км.

Объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ) — это термобарический снаряд времен СССР, который примерно за десять метров до попадания в цель выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и зажигает ее. По словам Репке, это называют объемным взрывом.

Такой боеприпас обладает большей силой поражения, чем классический. Ранее российская армия применяла ОДАБ, но меньшей массы: от 170 до 500 кг.

Использование 1,5-тонной бомбы в Сумской области Репке называет "новым дном в войне России против украинских городов".

Напомним, российские оккупанты в ночь на субботу, 30 марта, атаковали Днепропетровскую область. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на территории элеватора.

Также за прошедшие сутки, 29 марта, российские оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов.