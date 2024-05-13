Окупанти все частіше використовують мотоцикли на фронті — у розвідці Британії назвали причину

Росіяни на мотоциклах. Фото: росЗМІ

Аналітики розвідки Британії відзначили, що з початку 2024 року Росія почала все частіше використовувати легкі транспортні засоби цивільного призначення. Йдеться про всюдиходи та мотоцикли з високою прохідністю, які з військової точки зору слугують для перевезення особового складу та здійснення атак на українські позиції.

Про це йдеться у звіті британської розвідки у понеділок, 13 травня.

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За даними аналітиків, російські військові збільшили використання легких та швидких транспортних засобів тому, що вони дозволяють швидко проводити розвідку українських позицій. За її результатами росіяни завдають ударів за допомогою артилерії, FPV-дронів чи інших ударних безпілотників.

Як приклад експерти навели випадок, коли у листопаді 2023 року російський диктатор Володимир Путін особисто оглядав новопридбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3. Тоді, за наявною інформацією, РФ придбала понад 2 100 таких одиниць.

Зрештою, фахівці розповідають, що попри свою мобільність, такі транспортні засоби більш вразливі до вогневого ураження за допомогою різної зброї, у тому числі українських FPV.

Дані розвідки Британії. Фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, днями біля Бахмута прикордонники знищили окупанта, який їхав на мотоциклі.

Подібна ситуація сталася напередодні. Зокрема, на Бахмутському напрямку група російських військових, пересуваючись на мотоциклах, йшла штурмом на українські позиції.