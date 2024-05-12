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У ДПСУ показали ефектні кадри знищення окупантів

12 травня 2024 14:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ДПСУ показали ефектні кадри знищення окупантів
Знищення окупантів. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Бойові підрозділи Державної прикордонної служби України продовжують завдавати втрат російським військам у районі Бахмута. Вони успішно підірвали окупанта, який їхав на мотоциклі.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у неділю, 12 травня.

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"Підрив окупанта на мотоциклі та два знищених ровери — робота прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", — написали у ДПСУ.

Згідно з інформацією від прикордонної служби, російський військовий наїхав на дистанційну міну, яку було розміщено заздалегідь.

"Ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БпЛА", — додали прикордонники.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як вдарили по ворожому БТР-82 з боєприпасами.

Також українські прикордонники продемонстрували ефективність влучання по позиціях окупантів. Кадри військових дій, які були опубліковані, свідчать про успішну спільну роботу аеророзвідки підрозділу "Aut nos aut nullus! — Або ми, або ніхто!" та артилеристів бригади "Помста".

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