Оккупанты все чаще используют мотоциклы на фронте — в разведке Британии назвали причину

Россияне на мотоциклах. Фото: росСМИ

Аналитики разведки Великобритании отметили, что с начала 2024 года Россия стала все чаще использовать легкие транспортные средства гражданского назначения. Речь идет о вездеходах и мотоциклах с высокой проходимостью, которые с военной точки зрения служат для перевозки личного состава и атак на украинские позиции.

Об этом говорится в отчете британской разведки в понедельник, 13 мая.

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По данным аналитиков, российские военные увеличили использование легких и быстрых транспортных средств потому, что они позволяют быстро проводить разведку украинских позиций. По ее результатам, россияне наносят удары с помощью артиллерии, FPV-дронов или других ударных беспилотников.

В пример эксперты привели случай, когда в ноябре 2023 года российский диктатор Владимир Путин лично осматривал вновь приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3. Тогда, по имеющейся информации, РФ приобрела более 2100 таких единиц.

В конце концов, специалисты рассказывают, что, несмотря на свою мобильность, такие транспортные средства более уязвимы к огневому поражению с помощью разного оружия, в том числе украинских FPV.

Данные разведки Великобритании. Фото: Ministry of Defence

Напомним, на днях возле Бахмута пограничники уничтожили ехавшего на мотоцикле оккупанта.

Подобная ситуация произошла накануне. В частности, на Бахмутском направлении группа российских военных, передвигаясь по мотоциклам, шла штурмом на украинские позиции.