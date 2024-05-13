Оккупанты все чаще используют мотоциклы на фронте — в разведке Британии назвали причину
Аналитики разведки Великобритании отметили, что с начала 2024 года Россия стала все чаще использовать легкие транспортные средства гражданского назначения. Речь идет о вездеходах и мотоциклах с высокой проходимостью, которые с военной точки зрения служат для перевозки личного состава и атак на украинские позиции.
Об этом говорится в отчете британской разведки в понедельник, 13 мая.
Для чего РФ использует легкие транспортные средства на фронте
По данным аналитиков, российские военные увеличили использование легких и быстрых транспортных средств потому, что они позволяют быстро проводить разведку украинских позиций. По ее результатам, россияне наносят удары с помощью артиллерии, FPV-дронов или других ударных беспилотников.
В пример эксперты привели случай, когда в ноябре 2023 года российский диктатор Владимир Путин лично осматривал вновь приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3. Тогда, по имеющейся информации, РФ приобрела более 2100 таких единиц.
В конце концов, специалисты рассказывают, что, несмотря на свою мобильность, такие транспортные средства более уязвимы к огневому поражению с помощью разного оружия, в том числе украинских FPV.
Напомним, на днях возле Бахмута пограничники уничтожили ехавшего на мотоцикле оккупанта.
Подобная ситуация произошла накануне. В частности, на Бахмутском направлении группа российских военных, передвигаясь по мотоциклам, шла штурмом на украинские позиции.
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