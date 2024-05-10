Знищення окупантів на мотоциклах

Російські військові з мотоциклами. Фото: скриншот з відео

На Бахмутському напрямку окупанти пересувалися на мотоциклах. Воїнам Збройних сил України вдалось знищити шістьох.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у п'ятницю, 10 травня.

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На Бахмутському напрямку росіяни вирішили використати для пересування мотоцикли, так як вважали, що це швидкий і маневренний транспорт. Очевидно, що таким чином вони хотіли втекти від українських дронів.

Але підрозділ "Фенікс" бригади "Помста" має великий досвід у знищенні таких "штурмовиків". За допомогою дронів українські бійці знищили шість мотоциклів, а з ними й окупантів.

Українські воїни дуже часто нищать техніку ворога завдяки дронам, а моменти влучань фіксуються на відео. Так нещодавно ЗСУ виявили та палили ЗРК, тягач із гаубицею та КАМАЗ окупантів.

Бійці одного із українських військових підрозділів показали відео, як на Харківщині вдалося ліквідувати російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б".