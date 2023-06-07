Оккупанты теряют позиции под Бахмутом, — Сырский

Украинские войска продолжают движение вперед вокруг Бахмута. Фото: скриншот

Российские оккупационные войска теряют позиции под Бахмутом. Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед по флангам вокруг этого города.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Наступление вокруг Бахмута

По словам генерал-полковника Сырского, Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском участке фронта.

Украинские защитники проводят атаки на флангах вокруг Бахмута. А российские оккупанты теряют позиции в этом направлении.

Как воюют украинские штурмовики

По словам командующего Сухопутными войсками ВС Украины, на этом участке фронта успешно противодействия российским оккупантам 3-я отдельная штурмовая бригада.

Александр Сырский опубликовал видео работы военнослужащих 3-й ОШБр под Бахмутом.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как изменилась ситуация вокруг Бахмута. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на востоке, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, врагу не удается продвигаться из-за мощного сопротивления наших сил обороны.