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Оккупанты теряют позиции под Бахмутом, — Сырский

7 июня 2023 09:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты теряют позиции под Бахмутом, — Сырский
Украинские войска продолжают движение вперед вокруг Бахмута. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска теряют позиции под Бахмутом. Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед по флангам вокруг этого города.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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Наступление вокруг Бахмута

По словам генерал-полковника Сырского, Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском участке фронта.

Украинские защитники проводят атаки на флангах вокруг Бахмута. А российские оккупанты теряют позиции в этом направлении.

Как воюют украинские штурмовики

По словам командующего Сухопутными войсками ВС Украины, на этом участке фронта успешно противодействия российским оккупантам 3-я отдельная штурмовая бригада.

Александр Сырский опубликовал видео работы военнослужащих 3-й ОШБр под Бахмутом.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как изменилась ситуация вокруг Бахмута. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на востоке, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, врагу не удается продвигаться из-за мощного сопротивления наших сил обороны.

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