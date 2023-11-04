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Окупанти втратили 200 одиниць техніки на Донеччині, — розвідка Великої Британії

4 листопада 2023 16:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окупанти втратили 200 одиниць техніки на Донеччині, — розвідка Великої Британії
Російські військові на танку. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

За останні три тижні під час наступу на Авдіївку, що на Донеччині, армія РФ, ймовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки. Це пов’язано з використанням ефективної сучасної української ручної протитанкової зброї.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

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Втрата близько 200 одиниць техніки окупантів пов'язана з ефективністю використання ЗСУ сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів, безпілотних літальних апаратів і систем високоточної артилерії.

"У відповідь російські війська, найімовірніше, перейшли до активнішого введення у бойові дії десантної піхоти на цьому напрямку. Влітку українські сили зіткнулися з такими ж тактичними викликами, як і атакувальні сили", — йдеться в повідомленні розвідки.

Повідомлення про ситуацію на фронті
Повідомлення про ситуацію на фронті розвідки Великої Британії. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

У розвідці також наголосили, що штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням відкритою місцевістю, що призвело до великих втрат. Цілком імовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія зазнала втрат у декілька тисяч особового складу навколо міста.

"Керівництво Росії продовжує демонструвати готовність погоджуватися на значні втрати особового складу заради незначних територіальних надбань", — додали працівники розвідки.

Нагадаємо, головна ракетна техніка України, яка знищить гелікоптерну підтримку армії РФ є оперативно-тактичний комплекс "Сапсан" ("Грім-2"). Він може остаточно виключити із бойових дій усю гелікоптерну авіацію російських військ. Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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