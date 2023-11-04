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Оккупанты потеряли 200 единиц техники на Донетчине, — разведка Великобритании

4 ноября 2023 16:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты потеряли 200 единиц техники на Донетчине, — разведка Великобритании
Российские военные на танке. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

За последние три недели во время наступления на Авдеевку, на Донетчине армия РФ, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники. Это связано с использованием эффективного современного украинского ручного противотанкового оружия.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

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Потеря около 200 единиц техники оккупантов связана с эффективностью использования ВСУ современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и систем высокоточной артиллерии.

"В ответ российские войска, скорее всего, перешли к более активному введению в боевые действия десантной пехоты на этом направлении. Летом украинские силы столкнулись с такими же тактическими вызовами, как и атакующие силы", — говорится в сообщении разведки.

Сообщение о ситуации на фронте
Сообщение о ситуации на фронте разведки Великобритании. Фото: Министерство обороны Великобритании

В разведке также отметили, что штурм Авдеевки часто характеризовался продвижением по открытой местности, что привело к большим потерям. По всей вероятности, с начала октября 2023 года Россия понесла потери в несколько тысяч личного состава вокруг города.

"Руководство России продолжает демонстрировать готовность соглашаться на значительные потери личного состава ради незначительной территориальной собственности", — добавили работники разведки.

Напомним, главная ракетная техника Украины, которая уничтожит вертолетную поддержку армии РФ — это оперативно-тактический комплекс "Сапсан" ("Гром-2"). Он может окончательно исключить из боевых действий всю вертолетную авиацию российских войск. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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