Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: є постраждалі
Росіяни протягом минулої доби два рази обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок цього троє людей постраждало.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, окупанти здійснили обстріл з важкої артилерії.
Хто зазнав поранень
"Маємо троє постраждалих. Чоловік 57 років і його 78-річна мати отримали осколкові поранення. Їх було госпіталізовано до лікарні. Медики надали усю необхідну допомогу. Постраждалі знаходяться у стані середньої тяжкості", — зазначив Лукашук.
Також незначних поранень зазнав 42-річний житель Нікополя. Його не шпиталізували до лікарні.
Що пошкодили окупанти
Армія РФ обстрілом пошкодила:
- підприємство;
- 8 приватних житлових будинків;
- 9 господарських споруд;
- лінію електропередачі.
"Вночі окупанти атакували область дронами. Наші сили ППО успішно "приземлили" ворожий шахед. Дякую військовим з ПвК "Схід"! В інших громадах області було спокійно", — додав очільник ДОР.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вночі, 22 липня, місцеві жителі чули звуки вибухів. Повідомлялося, що в регіоні працює ППО.