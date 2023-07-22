Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: є постраждалі

Наслідки обстрілів у Нікополі. Фото: Микола Лукашук

Росіяни протягом минулої доби два рази обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок цього троє людей постраждало.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, окупанти здійснили обстріл з важкої артилерії.

Хто зазнав поранень

"Маємо троє постраждалих. Чоловік 57 років і його 78-річна мати отримали осколкові поранення. Їх було госпіталізовано до лікарні. Медики надали усю необхідну допомогу. Постраждалі знаходяться у стані середньої тяжкості", — зазначив Лукашук.

Наслідки обстрілів у Нікополі. Фото: Микола Лукашук

Також незначних поранень зазнав 42-річний житель Нікополя. Його не шпиталізували до лікарні.

Наслідки обстрілів у Нікополі. Фото: Микола Лукашук

Що пошкодили окупанти

Армія РФ обстрілом пошкодила:

підприємство;

8 приватних житлових будинків;

9 господарських споруд;

лінію електропередачі.

Наслідки обстрілів у Нікополі. Фото: Микола Лукашук

"Вночі окупанти атакували область дронами. Наші сили ППО успішно "приземлили" ворожий шахед. Дякую військовим з ПвК "Схід"! В інших громадах області було спокійно", — додав очільник ДОР.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вночі, 22 липня, місцеві жителі чули звуки вибухів. Повідомлялося, що в регіоні працює ППО.