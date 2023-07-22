Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: есть пострадавшие
Россияне за прошедшие сутки два раза обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате этого три человека пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, оккупанты совершили обстрел из тяжелой артиллерии.
Кто получил ранения
"У нас есть трое пострадавших. Мужчина 57 лет и его 78-летняя мать получили осколочные ранения. Они были госпитализированы в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести", — отметил Лукашук.
Также незначительные ранения получил 42-летний житель Никополя. Его не госпитализировали в больницу.
Что повредили оккупанты
Армия РФ обстрелом повредила:
- предприятие;
- 8 частных жилых домов;
- 9 хозяйственных построек;
- линию электропередачи.
"Ночью оккупанты атаковали область дронами. Наши силы ПВО успешно "приземлили" вражеский шахед. Спасибо военным из ПвК "Восток"! В других общинах области было спокойно", — добавил глава ДОР.
Напомним, в Днепропетровской области ночью, 22 июля, местные жители слышали звуки взрывов. Сообщалось, что в регионе работает ПВО.