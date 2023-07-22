Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: есть пострадавшие

Последствия обстрела в Никополе. Фото: Николай Лукашук

Россияне за прошедшие сутки два раза обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате этого три человека пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По его словам, оккупанты совершили обстрел из тяжелой артиллерии.

Кто получил ранения

"У нас есть трое пострадавших. Мужчина 57 лет и его 78-летняя мать получили осколочные ранения. Они были госпитализированы в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести", — отметил Лукашук.

Последствия обстрела в Никополе. Фото: Николай Лукашук

Также незначительные ранения получил 42-летний житель Никополя. Его не госпитализировали в больницу.

Последствия обстрела в Никополе. Фото: Николай Лукашук

Что повредили оккупанты

Армия РФ обстрелом повредила:

предприятие;

8 частных жилых домов;

9 хозяйственных построек;

линию электропередачи.

Последствия обстрела в Никополе. Фото: Николай Лукашук

"Ночью оккупанты атаковали область дронами. Наши силы ПВО успешно "приземлили" вражеский шахед. Спасибо военным из ПвК "Восток"! В других общинах области было спокойно", — добавил глава ДОР.

Напомним, в Днепропетровской области ночью, 22 июля, местные жители слышали звуки взрывов. Сообщалось, что в регионе работает ПВО.