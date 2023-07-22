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Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: есть пострадавшие

22 июля 2023 08:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: есть пострадавшие
Последствия обстрела в Никополе. Фото: Николай Лукашук
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне за прошедшие сутки два раза обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате этого три человека пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По его словам, оккупанты совершили обстрел из тяжелой артиллерии.

Кто получил ранения

"У нас есть трое пострадавших. Мужчина 57 лет и его 78-летняя мать получили осколочные ранения. Они были госпитализированы в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести", — отметил Лукашук.

Возможно, это изображение
Последствия обстрела в Никополе. Фото: Николай Лукашук

Также незначительные ранения получил 42-летний житель Никополя. Его не госпитализировали в больницу.

Возможно, это изображение литейный завод
Последствия обстрела в Никополе. Фото: Николай Лукашук

Что повредили оккупанты

Армия РФ обстрелом повредила:

  • предприятие;
  • 8 частных жилых домов;
  • 9 хозяйственных построек;
  • линию электропередачи.
Нет описания фото.
Последствия обстрела в Никополе. Фото: Николай Лукашук

"Ночью оккупанты атаковали область дронами. Наши силы ПВО успешно "приземлили" вражеский шахед. Спасибо военным из ПвК "Восток"! В других общинах области было спокойно", — добавил глава ДОР.

Напомним, в Днепропетровской области ночью, 22 июля, местные жители слышали звуки взрывов. Сообщалось, что в регионе работает ПВО.

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