Армія рф за добу 54 рази обстріляла Херсонщину — є загиблі серед цивільних

Російські загарбники вчергове атакували цивільну інфраструктуру

Армія росії всього за добу 54 рази обстрілювала територію Херсонщини. Внаслідок атак загинули двоє мирних людей, ще троє — отримали поранення.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Наслідки обстрілів

Як повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації, за 13 лютого окупанти 54 рази атакували область з ворожих РСЗВ, мінометів, артилерії та танків.

"Херсон російська армія атакувала 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки", — зазначають в ОВА.

Наразі відомо, що внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще троє жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Напередодні у Херсонській міськраді повідомляли, що загарбники обстріляли залізничні колії, через що потяги тимчасово їдуть лише до Миколаєва. Далі людей пересаджують на автобуси.

Відомо, що внаслідок обстрілів загинула одна цивільна людина. Також знищена будівля на території виробничої бази.

Нагадаємо, 12 лютого російські окупаційні війська атакували Херсонщину 42 рази. Внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру. Окрім того, загинули троє цивільних людей.